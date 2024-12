Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bike aus dem Keller gestohlen

Jena (ots)

Wie ein 36-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Camburger Straße am Sonntagvormittag feststellen musste, waren Unbekannte widerrechtlich im Kellerbereich. Hier verschafften sich der oder die Langfinger gewaltsam Zutritt in einen Kellerverschlag. Aus diesem eigneten sie sich ein Fahrrad im Wert von über 3.000,- Euro an. Mitsamt ihrer Beute entkamen die Täter unerkannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

