LPI-J: Um Ausrede nicht verlegen

Apolda (ots) - In der Nacht zum Sonntag, zwischen 3:00 und 4:00 Uhr wurde am Darrplatz in Apolda ein Briefkasten mit Feuerwerkskörpern gesprengt. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

