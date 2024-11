Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Frau bei Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Lemwerder verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder hat am Donnerstag, 14. November 2024, gegen 19:30 Uhr, eine Frau leichte Verletzungen erlitten. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden.

Die 73-Jährige aus Lemwerder befuhr mit einem VW die Ritzenbütteler Straße in Richtung Berne. Ungefähr in Höhe der Bushaltestelle "Am Kamp" kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Container für Bauschutt.

Die leicht verletzte Frau wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro.

