POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wardenburg nach medizinischem Notfall +++ Fahrer verstirbt im Krankenhaus

Delmenhorst (ots) - Aufgrund guter Sicherungsmaßnahmen ist am Donnerstag, 14. November 2024, ein Einbruch in einen Delmenhorster Metallbaubetrieb fehlgeschlagen. Gegen 02:30 Uhr versuchten Unbekannte ein Fenster des Betriebs in der Annenheider Straße aufzuhebeln. Trotz mehrerer Versuche scheiterten sie an den einbruchhemmenden Vorrichtungen und schlugen anschließend ...

