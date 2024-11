Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen Metallbaubetrieb scheitert +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Aufgrund guter Sicherungsmaßnahmen ist am Donnerstag, 14. November 2024, ein Einbruch in einen Delmenhorster Metallbaubetrieb fehlgeschlagen.

Gegen 02:30 Uhr versuchten Unbekannte ein Fenster des Betriebs in der Annenheider Straße aufzuhebeln. Trotz mehrerer Versuche scheiterten sie an den einbruchhemmenden Vorrichtungen und schlugen anschließend die Scheibe ein. Dadurch lösten die Einbrecher einen Alarm aus, der sie die Flucht ergreifen ließ. Obwohl der Einbruch misslang, entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro.

Wer in der Zeit von 02:30 bis ungefähr 02:50 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Bahnhofs Annenheide gesehen hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell