POL-GF: Von der Fahrbahn abgekommen

Zicherie (ots)

Ein Autofahrer meldete dem Polizei-Notruf am frühen Morgen des gestrigen Sonntags einen verunfallten Pkw. Dieser befand sich im Straßengraben der Kreisstraße 85, zwischen Kaiserwinkel und Zicherie. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie keine Insassen aus dem verunfallten Audi feststellen. Die Besatzung eines kurze Zeit später eintreffenden Rettungswagens gab den Hinweis auf einen Fußgänger, der dem Rettungswagen auf dem Weg zum Unfallort entgegengekommen war. Die Beamten begaben sich daraufhin in die Fahndung nach dem beschriebenen Mann und trafen ihn in Zicherie an. Es handelte sich bei dem 43-Jährigen um den Fahrer des Q5. Bei der Sachverhaltsaufnahme erklärte dieser, dass er nicht mehr im Besitz der Fahrerlaubnis sei. In der Atemluft des 43-Jährigen war zudem Alkoholgeruch wahrnehmbar, ein Test ergab einen Wert von 2,01 Promille. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand fuhr der Mann mit dem Audi von Zicherie in Richtung Kaiserwinkel. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Leitpfosten und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen.

Gegen den 43-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

