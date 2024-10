Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrt ohne Erlaubnis

Brome (ots)

In der Nacht auf den heutigen Montag wurden zwei Beamte der Polizei Gifhorn in Voitze auf einen 5er BMW aufmerksam. Sie verfolgten das Fahrzeug bis Brome und entschlossen sich dort zu einer Kontrolle. Bei dieser gab der Fahrer zunächst an, seinen Führerschein nicht mitzuführen; auch seinen Ausweis habe er nicht dabei. Bei den mündlichen Angaben zu seinen Personalien wirkte der junge Mann nervös und machte bei seinen Ausführungen immer wieder Pausen zum Nachdenken. Eine Überprüfung des genannten Namens in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab zunächst keinen Treffer. Auf die Unglaubwürdigkeit angesprochen, wurde der Fahrer zunehmend unruhiger. Auf Vorhalt möglicher Ordnungswidrigkeiten und Straftaten nannte der 18-Jährige schließlich seinen echten Namen und händigte den Beamten seinen Personalausweis aus. Zudem gab er zu, keine Fahrerlaubnis zu besitzen; die Person, als die er sich zunächst ausgeben wollte, ist im Besitz der Fahrerlaubnis. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da auch seine beiden Mitfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren, konnte die Fahrt nicht fortgesetzt werden. Der Autoschlüssel wurde durch die Beamten sichergestellt.

