Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall zwischen zwei Lkw endet glimpflich

Bundesstraße 4 bei Kästorf (ots)

Auf der Bundesstraße 4 kam es am gestrigen Morgen zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen zwei Lastkraftwagen. Den derzeitigen Ermittlungen der Polizei Gifhorn zufolge fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Lkw der Marke MAN in Richtung Norden. Gegen 08:30 Uhr geriet er in Höhe der Ortschaft Kästorf aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn. Ihm entgegen kam zu diesem Zeitpunkt ein 59-Jähriger mit einem Lkw der Marke Volvo. Dieser versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die jeweiligen Fahrerseiten streiften sich, und ein dadurch gelöstes Fahrzeugteil eines der Lkw beschädigte in der Folge einen Opel Corsa, der hinter dem Volvo ebenfalls in Richtung Braunschweig fuhr. Die Insassen der Fahrzeuge kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Ein Lkw war nicht mehr fahrbereit, die Ladung musste umgeladen und das Fahrzeug abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme war die Bundesstraße kurzzeitig in beide Richtungen und für etwa zwei Stunden halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell