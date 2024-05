Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte entwenden Sach- und Wertgegenstände aus Pkw - 20.000 Euro Schaden - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte im Zeitraum von Sonntagabend, gegen 19:00 Uhr, bis Montagvormittag, gegen 11:30 Uhr, auf der Fahrerseite eine Fensterscheibe eines VW, der in einer Tiefgarage in der Neckarpromenade abgestellt war. Die Unbekannten gelangten so in das Innere des Fahrzeuges und entwendeten Verpackungs- und Ausstellungsmaterial, Aufsteller, Schmuck und Schmuckboxen im Wert von ungefähr 20.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/ 3301-0 zu melden.

