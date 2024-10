POL-GF: Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten

Weyhausen (ots) - Verletzungen an Arm und Kopf zog sich ein Fußgänger durch einen Verkehrsunfall zu. Dieser ereignete sich am Abend des gestrigen Dienstags in Weyhausen. Den derzeitigen Ermittlungen nach wollte ein 23-Jähriger gegen 22:00 Uhr die Wolfsburger Straße in Höhe der Hausnummer 24 überqueren. Da er dabei auf sein Smartphone blickte, nahm er einen herannahenden Skoda Octavia nicht wahr. Dessen 35-jährige Fahrerin leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein und ...

