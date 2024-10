POL-GF: Werkzeuge sichergestellt - Eigentümer gesucht

Polizeiinspektion Gifhorn

Die Polizei Gifhorn stellte bereits am Samstag, dem 12.10.2024, Maschinen und Werkzeuge sicher. Für diese wird nun der Eigentümer bzw. die Eigentümerin gesucht. Die Ermittlungen hierzu blieben bislang erfolglos. Ein Zeuge meldete sich am späten Abend des 12.10.2024 bei der Polizei. Auf seinem Grundstück an der Straße "Am Allerkanal" hatte er einen Laubbläser, einen Hochdruckreiniger, einen Akkubohrschrauber, ein Ladegerät, eine Axt, eine Paneelsäge und eine Kabeltrommel aufgefunden. Alle Geräte sind funktionstüchtig und zum Teil hochwertig. Hinweise zum Eigentümer bzw. zur Eigentümerin nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

