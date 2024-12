Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 73-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Opel die Steubenstraße aus Richtung Humboldtstraße kommend. An der Einmündung zur Ackerwand bog er nach links ab. Zu dem Zeitpunkt überquerte ein Ehepaar (76, 80 Jahre) fußläufig die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer übersah die beiden, woraufhin es zur Kollision kam. Die Fußgänger wurden leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

