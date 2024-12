LPI-J: Leichtkraftrad entwendet

Weimar (ots) - Unbekannte Täter öffneten in der Nacht zu Freitag gewaltsam eine Garage in der Marcel-Paul-Straße und entwendeten Werkzeug im Wert von 500 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

mehr