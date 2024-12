Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsches Kind

Weimar (ots)

In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu SMS-Mitteilungen bei verschiedenen Personen im Bereich der Polizeiinspektion Weimar. Inhalt der Nachrichten war die augenscheinlich nett gemeinte Information des eigenen Kindes über die neue Mobiltelefonnummer und der damit verbundenen Bitte um eine Antwort. Es konnte in allen Fällen jedoch schnell aufgeklärt werden, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handelt. Die Polizei will an dieser Stelle sensibilisieren und darauf hinweisen, dass der Rückruf bei den bereits bekannten Nummern des eigenen Kindes bzw. der eigenen Kinder die Vorbereitungshandlung der Straftat aufdecken kann.

