LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Apolda (ots) - In der Zeit vom 13.11.2024 bis zum 07.12.2024 drangen unbekannte Täter in ein Gebäude in der Schulbergstraße ein. Durch die Täter wurde ein Fenster zum Lagerraum aufgedrückt. Aus dem Lagerraum entwendeten die Täter mehrere Lautsprecherboxen mit Zubehör. Das Beutegut hat einen Wert von 910, Euro. Am Fenster wurde kein Sachschaden festgestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 ...

mehr