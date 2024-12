Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Apolda (ots)

Am Freitag, 06.12.2024, 19:15 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Landstraße zwischen Münchengosserstädt und Camburg. Der Fahrer eines Pkw Dacia Logan befuhr die Landstraße aus Münchengosserstädt kommend. In der Folge überquerte ein Wildschwein die Fahrbahn. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000,- Euro. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle und wurde durch den Jagdpächter ordnungsgemäß entsorgt.

