Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Spaziergänger wird von Unbekannten mit einem Messer angegriffen

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, 17.11.2024, um 20:55 Uhr, geht ein 58-jähriger Mann in Bad Zwischenahn/ OT Ofen, mit seinem Hund über den Münsterländer Weg in Richtung Kirchstraße spazieren, als ihm zwei männliche Person zu Fuß entgegen kommen. Laut Angaben des 58-jährigen hätten sich die beiden Männer provoziert gefühlt. Einer der beiden habe unvermittelt mit einem Messer auf den Bauch des Spaziergängers eingestochen. Nur durch Gegenwehr habe er einen weiteren Messerangriff abwehren können. Der Spaziergänger wurde leicht verletzt. Die beiden Täter werden als ca. 30 - 35 Jahre alt und 170cm - 175 cm groß beschrieben. Einer sei von kräftiger Statur gewesen und habe kurzrasierte, dunkelblonde Haare und eine blaue Winterjacke getragen. Der zweite Täter sei deutlich schlanker gewesen und habe ein kleines Damenfahrrad bei sich geführt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell