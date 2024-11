POL-PPRP: E-Scooter-Fahrer verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (20. November 2024) wird die Polizeiwache Oggersheim am Globus-Markt in Ludwigshafen Oggersheim (Oderstraße 6) interessierte Bürgerinnen und Bürger zu den Themen Einbruchschutz, Seniorenberatung und Nachwuchsgewinnung beraten und informieren. In der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr finden Sie den Präventionsstand im Globus-Markt in der ...

mehr