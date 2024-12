LPI-J: Drogenfund bei Personenkontrolle

Jena (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Jena in der Erlanger Allee in Jena Lobeda einen Opel. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei der 41-jährigen Fahrzeugführerin Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille und lag damit im Bereich einer Straftat. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt unterbunden und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr