Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Missglückter Einbruch

Weimar (ots)

Am Freitag führte ein Dachdecker Wartungsarbeiten an dem Dach einer Lebensmittelfiliale in Kranichfeld durch. Hierbei fielen ihm mehrere beschädigte Dachziegeln auf, welche auf der Dachschräge lagen. Eine genaue Begutachtung der Ziegeln deckte einen Einbruchsversuch auf. Jedoch schreckte die Dämmschicht des Objektes den derzeit noch unbekannten Täter ab und es blieb bei der Versuchsstraftat.

