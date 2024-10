POL-OE: Garageneinbruch ohne Beute

Finnentrop (ots) - Am Donnerstag, 17.Oktober, gegen 5.10 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Bamenohler Straße in Finnentrop. Ein 53-jähriger Rollerfahrer war an der Kreuzung "B236/ Bamenohler Straße/ Killeschlader Weg" mit einem Auto zusammengestoßen. Der Fahrer des Zweirades wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei aktuell im vierstelligen oberen ...

