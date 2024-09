POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch (18.09.2024, gegen 19.20 Uhr) einen blauen Volvo XC90/L in Sendenhorst-Albersloh angefahren und beschädigt. Das Auto stand an der Straße Kohkamp und wurde linksseitig beschädigt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

