POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Volvo angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstag (19.09.2024, 12.48 Uhr) eine Rentnerin bei einem Alleinunfall in Beckum zugezogen. Die 80-jährige Oelderin fuhr in ihrem Auto auf der K 45. Als sie in einen Kreisverkehr einfuhr, kam sie nach rechts von der Straße ab und fuhr in einen Straßengraben. Durch den Aufprall kippte das Auto auf die Seite und blieb liegen. Rettungskräfte befreiten die Frau aus dem ...

mehr