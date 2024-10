POL-OE: Jungfrau Maria verschwindet aus religiösem Kleindenkmal

Attendorn (ots) - Am Mittwoch, 15. Oktober, gegen 17.43 Uhr stieß ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad an der Einmündung "Am Sündersweg/Johann-Metz-Straße" mit einem Auto zusammen. Durch den Zusammenstoß mit dem PKW verletzt sich das Kind leicht, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Schaden schätzt die Polizei zurzeit im unteren vierstelligen Eurobereich ein. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

