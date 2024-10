POL-OE: 12-Jähriger kollidiert mit PKW

Olpe (ots) - Am Mittwoch, 16. Oktober, ging gegen 5 Uhr ein Notruf wegen eines Brandes an der Kimicker Straße ein. Der Kellerraum eines Mehrfamilienhauses hatte, vermutlich wegen eines technischen Defekts, Feuer gefangen. Aktuell wird der Gebäudeschaden in Höhe eines hohen vierstelligen Geldbetrages eingeschätzt. Kurz vor 6 Uhr konnten die Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses in ihre Wohnungen zurückkehren. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle ...

