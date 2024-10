Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Überholvorgang endet am Baum

Wenden (ots)

Am Montag, 14. Oktober, gegen 22.15 Uhr kam auf der Friedensstraße in Fahrtrichtung Hünsborn kam ein 37-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab, als er in einer Rechtskurve ein anderes Fahrzeug überholen wollte. Sein PKW kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei aktuell im mittleren vierstelligen Bereich ein.

