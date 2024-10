BPOL NRW: Gemeinsame Präventionsveranstaltung gegen Taschen- und Handgepäckdiebstähle am Kölner Hauptbahnhof

Dortmund (ots) - Eine Frau erschien am gestrigen Nachmittag (14. Oktober) in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund, um eine Strafanzeige aufzugeben. Als die Beamten diese daraufhin überprüften, offenbarte sich eine böse Überraschung. Gegen 16:30 Uhr suchte eine 30-Jährige das Bundespolizeirevier am ...

mehr