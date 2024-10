Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Einkaufswagen kollidiert mit Re-gionalbahn

Magdeburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 13. Oktober 2024 wurde die Bundespolizei-inspektion Magdeburg gegen 17:00 Uhr durch einen betroffenen Trieb-fahrzeugführer über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr informiert. Der oder die bisher unbekannten Täter legten kurz vor dem Bahnhof Magdeburg Sudenburg einen Einkaufswagen in das Bahngleis. Eine Regionalbahn kollidierte mit diesem und kam am benannten Bahn-hof zum Stehen. Der Einkaufswagen wurde mit geschoben und befand sich an den Stoßfängern des Zuges. Dieser hatte leichte Kratzspuren, war aber weiterhin einsetzbar. Unverzüglich wurden die Gleise durch die Notfallleitstelle der Bahn für den Zugverkehr gesperrt und eine Streife der Bundespolizei verlegte umgehend zum Ereignisort. Die Einsatzkräfte dokumentierten den Sachverhalt und entfernten den fahrbaren Warenkorb vom Zug und aus dem Gefahrenbereich. Anschließend konnte die Strecke um 17:35 Uhr wieder freigegeben werden. Auch wenn dieser Sachverhalt glücklicherweise keine Personen- oder Sachschäden zur Folge hatte, handelt es sich keinesfalls um ein Kava-liersdelikt. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Es werden Zeugen gesucht, die Personen mit einem Einkaufswagen bemerkt haben, welche mit dieser Straftat in Verbindung gebracht werden können: Wer hat am 13. Oktober 2024, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr im Bereich der Bahngleise am Bahnhof Magdeburg Sudenburg beziehungsweise in der Sudenburger Wuhne in diesem Zusammenhang etwas gesehen? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magde-burg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

