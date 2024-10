Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 24-Jähriger fährt ohne Ticket Zug und hat 282 Einheiten verschreibungspflichtiger Medikamente im Gepäck

Hauptbahnhof Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 11. Oktober 2024 wurde die Bundespolizei um Unterstützung bei der Feststellung der Identität eines Mannes im Zug von Leipzig nach Magdeburg gebeten, der kein gültiges Ticket besaß und seine Personalien nicht nachweisen konnte. Bei Ankunft des Zuges um 18:53 Uhr am Magdeburger Hauptbahnhof erwartete eine eingesetzte Streife diesen bereits auf Bahnsteig vier. Ein Ausweispapier händigte der Marokkaner nicht aus, seine Identität konnte allerdings mittels polizeilichen Informationssystems festgestellt werden. Bei der Durchsuchung der Person wurden in der Hosentasche mehrere Packungen verschreibungspflichtiger Medikamente aufgefunden. Er wurde zur Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen, wo bei der Durchsuchung seines Koffers eine Vielzahl weiterer Packungen der Medikamente zum Vorschein kamen. Insgesamt führte der Reisende 282 Einheiten rezeptpflichtiger Tabletten mit sich, bei denen die empfohlene maximale Tagesdosis bei zwei Einheiten liegt. Da er in der Vergangenheit bereits wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz in Erscheinung getreten war, wurde die zuständige Staatsanwältin kontaktiert, welche die Beschlagnahme der Medikamente anwies. Der 24-Jährige erhält Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen und Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz und das Aufenthaltsgesetz.

