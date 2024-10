Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: 44-Jähriger geht für 199 Tage hinter Gitter

Hauptbahnhof Dessau (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, den 9. Oktober 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 01:40 Uhr einen augenscheinlich alkoholisierten Mann am Hauptbahnhof Dessau und stellte seine Personalien fest. Der sich anschließende Abgleich der Daten im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 44-Jährige gleich von zwei Staatsanwaltschaften gesucht wurde. Demnach wurde er bereits im November 2022 durch das Amtsgericht Leipzig wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 2400 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen verurteilt. Der Gesuchte hatte einen Teil dieser Geldstrafe beglichen. Da nach einer Tilgung von 620 Euro weitere Zahlungseingänge ausblieben und der Mann unbekannten Aufenthaltes war, erließ die Staatsanwaltschaft Leipzig im August dieses Jahres den Haftbefehl über 1780 Euro Geldstrafe oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 89 Tagen. Damit nicht genug suchte auch die Staatsanwaltschaft Halle nach dem Deutschen. Ebenfalls wegen Körperverletzung wurde er im Juni 2022 durch das Amtsgericht Halle zu einer Geldstrafe von 2200 Euro Geldstrafe oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 110 Tagen verurteilt. Weder beglich er die Geldstrafe, noch stellte er sich, trotz ergangener Ladung, dem Strafantritt, woraufhin die Staatsanwaltschaft Halle im April dieses Jahres den Haftbefehl erließ. Die Bundespolizisten eröffneten dem Mann die Haftbefehle, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle der Bundespolizei. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,66 Promille. Die offenen Geldstrafen von insgesamt 3980 Euro konnte der Verurteilte nicht begleichen und wurde daraufhin für die nächsten 199 Tage einer nahegelegenen Justizvollzugsanstalt übergeben. Die ausschreibenden Behörden wurde über den Vollzug der polizeilichen Maßnahme schriftlich in Kenntnis gesetzt.

