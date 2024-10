Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchter 39-Jähriger erspart sich 50 Tage Haft durch Zahlung seiner Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro

Hauptbahnhof Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 9. Oktober 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 15:00 Uhr einen Mann am Hauptbahnhof Magdeburg. Der sich anschließende Abgleich der Personaldaten des 39-Jährigen im polizeilichen Fahndungssystem ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mainz. Demnach wurde der Deutsche bereits im Februar 2020 durch das Amtsgericht Mainz wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 1500 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Da der Gesuchte den geforderten Geldbetrag bisher nicht gezahlt hatte und zudem unbekannten Aufenthaltes war, erging im Mai 2022 der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Mann, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle der Bundespolizei. Dort beglich er den erlösenden Betrag von 1500 Euro sowie der Verfahrenskosten von 73,50 Euro und konnte die Dienststelle als freier Mann verlassen. Die ausschreibende Behörde wurde über den Vollzug der polizeilichen Maßnahme schriftlich in Kenntnis gesetzt.

