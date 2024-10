Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte erbeuten Bohrmaschinen und Stichsägen

Attendorn (ots)

Zwischen dem Abend des 10. Oktobers und dem Morgen des 11. Oktobers brachen Unbekannte in eine Firma am Industriepark Wiethfeld ein. Sie hebelten mehrere Fenster auf und drangen so ins Firmengebäude ein. Sie entwendeten dabei mindestens vier Bohrschrauber und eine Stichsäge sowie Firmenakten. Der aktuelle Sachschaden liegt schätzungsweise im höheren vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

