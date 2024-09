Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit flüchtigem Kleinkraftrad-Fahrer - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Samstag (14.09.2024) ereignete sich gegen 20:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Girbelsrather Straße in Düren, bei dem ein Kleinkraftrad mit zwei Personen beteiligt war. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Düren befuhr die Girbelsrather Straße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße und beabsichtigte, an der Kreuzung Girbelsrather Straße / An Sankt Bonifatius nach links abzubiegen. Hinter ihm fuhr ein Kleinkraftrad, das mit zwei Personen besetzt war. Als der Autofahrer den Abbiegevorgang bereits eingeleitet hatte, überholte das Kleinkraftrad plötzlich linksseitig. In der Mitte der Kreuzung kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Aufprall wurden der Fahrer des Kleinkraftrads und sein 23-jähriger Sozius von der Fahrbahn geschleudert und kamen etwa 10 Meter hinter der Kreuzung auf dem Boden auf. Der Sozius, der sich schwer verletzte, konnte sich eigenständig von der Fahrbahn begeben. Der Fahrer des Kleinkraftrads ergriff die Flucht und rannte in Richtung Friedrich-Ebert-Platz davon.

Nach Angaben des Sozius aus Düren hielt der Fahrer des Kleinkraftrads kurz vor dem Unfall neben ihm an und bot diesem an, ihn mitzunehmen. Der Sozius nahm dieses Angebot an, bevor sie auf die Girbelsrather Straße fuhren und es schließlich zum Unfall kam. Der Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - 25 bis 30 Jahre alt - 175 cm bis 180 cm groß - Kurze blonde Haare - Dunkelblaues Sweatshirt

Der Sozius wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung in das Krankenhaus Düren gebracht. Das Kleinkraftrad, das nicht über ein Versicherungskennzeichen verfügte, wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Trotz einer umgehenden Nahbereichsfahndung konnte der Fahrer des Kleinkraftrads bislang nicht aufgefunden werden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei Düren zu melden.

