POL-DN: Pkw prallt gegen Baum

Düren (ots) - Am frühen Samstagmorgen wurde ein 48-jähriger Dürener in der Innenstadt durch zwei unbekannte Täter beraubt. Gegen 04:30 Uhr befand der Geschädigte sich in der Innenstadt, als er durch zwei männliche Personen im Bereich der Weierstraße angesprochen wurde. Als er sich von den Personen in Richtung Markt entfernen wollte, ergriff einer der Täter ihn am Oberkörper und hielt ihn fest, während der zweite Täter in seine Jackentaschen griff und seine ...

