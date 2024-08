Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Motorraddiebstähle in der Südweststadt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Motorräder in der Karlsruher Südweststadt. Die Polizei Karlsruhe sucht nun nach Zeugen.

In einem Fall machten sich die unbekannten Täter zwischen Mittwochabend 18:30 Uhr und Donnerstag 19:00 Uhr an einem in der Welfenstraße geparkten Motorrad zu schaffen und stahlen dieses im Anschluss. Hierbei soll es sich um ein Motorrad vom Typ Yamaha XJ600 S in der Farbe Grün gehandelt haben. Offenbar ein zweites Mal schlugen die Diebe am Donnerstagmorgen gegen 06:30 Uhr zu und entwendeten ein weiteres Motorrad auf Höhe der Kreuzung Welfenstraße Hirschstraße. In diesem Fall beobachteten Zeugen zwei unbekannte Täter, wie sie ein schwarzes Motorrad der Marke Honda CBR 600 F mit pink- und lilafarbenen Akzenten entwendeten. Vor Eintreffen der Polizei hatten sich die Täterschaft bereits unerkannt entfernt. Der entstandene Diebstahlschaden beider Motorräder wird auf etwa 3.200 Euro geschätzt.

Die beiden unbekannten Täter sollen etwa 170 bis 180 cm groß sein. Ein Zeuge schätzt das Alter der Diebe auf etwa 20 Jahre. Einer der Täter trug blondes Haar und wurde als muskulös beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt ein blaues T-Shirt und eine kurze schwarze Hose mit weißen Seitenstreifen getragen haben. Der zweite Täter soll mit einem blauen Fußballtrikot, einer langen blauen Jeans, schwarzen Sneakern, einer schwarzen Mütze und einer schwarzen Umhängetasche bekleidet gewesen sein.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt hat die Ermittlungen hierzu bereits aufgenommen. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe geht die Polizei von einem möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Taten aus. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

