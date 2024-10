POL-OE: Fenster eingeschlagen: Geld, Werkzeug und Wertmarken entwendet

Finnentrop (ots) - Am Montag, 14. Oktober, kam es gegen 5.23 Uhr zu einer Frontalkollision zweier PKW an der Kreuzung Weringhauser Straße/B236. Die Straße war wegen des Unfalls bis kurz vor 7 Uhr komplett gesperrt. Die Fahrer beider Fahrzeuge - jeweils 25 und 53 Jahre alt - trugen Verletzungen davon und wurden in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei ...

