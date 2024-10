Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Unfälle in Attendorn am Freitag

Attendorn (ots)

Am Freitag, 11. Oktober, um 13.25 Uhr kollidierten an der Einmündung Siemensstraße/Benzstraße zwei Autos. Eine 21-jährige Fahrerin hatte vermutlich ihren PKW zurückgesetzt um einem wendenden Lastkraftwagen Platz zu machen, dabei stieß sie mit einem Auto hinter ihrem Fahrzeug zusammen. Der 40-jährige Fahrer des zweiten Fahrzeugs verletzte sich durch den Aufprall und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt schätzungsweise bei einem höheren vierstelligen Geldbetrag.

Am gleichen Tag gegen 15.15 Uhr bog ein 36-jähriger Gelenkbusfahrer an der Kreuzung Am Stürzenberg/Finnentroper Straße nach links ab. Dabei streifte er eine 61-jährige Fußgängerin mit dem Anhänger des Gelenkbusses.

