POL-OE: Kind mit Fahrrad aufgefunden

Lennestadt (ots) - Am Samstag,12. Oktober, kam gegen 19 Uhr auf der Meggener Straße ein 72-Jähriger mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Er touchierte dabei einen 52-jährigen Fußgänger. Dieser wurde leicht verletzt. Der Führerschein des Autofahrers wurde sichergestellt. Ein Rettungswagen brachte den Fußgänger in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe ...

