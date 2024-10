POL-OE: Fußgängerin an Fußgängerampel von LKW erfasst

Attendorn (ots) - Am Mittwoch (02.10.2024) erstattete ein 43-Jähriger Anzeige wegen eines Vorfalls auf einem Parkplatz in der Straße "Am Wassertor". Der Anzeigenerstatter bezog sich auf einen Vorfall, der sich dort am gleichen Tag gegen 06:00 Uhr ereignet hatte. Demnach soll es vor Ort zu einem verbalen Streit zwischen dem Mitteiler und einem männlichen Unbekannten gekommen sein. Der Unbekannte habe im Verlauf des ...

