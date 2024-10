Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Streit in Attendorn gesucht

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (02.10.2024) erstattete ein 43-Jähriger Anzeige wegen eines Vorfalls auf einem Parkplatz in der Straße "Am Wassertor". Der Anzeigenerstatter bezog sich auf einen Vorfall, der sich dort am gleichen Tag gegen 06:00 Uhr ereignet hatte. Demnach soll es vor Ort zu einem verbalen Streit zwischen dem Mitteiler und einem männlichen Unbekannten gekommen sein. Der Unbekannte habe im Verlauf des Streites gegen das Auto des 43-Jährigen getreten und hierdurch einen Schaden am Fahrzeug verursacht. Anschließend habe er sich fußläufig von der Örtlichkeit entfernt. Der flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben: - Ca. 17-20 Jahre alt - Ca. 190cm groß - Kurze, blonde, lockige Haare - Schlanke Statur - Graue Arbeitskleidung - Dunkle Jacke

Mögliche Zeugen oder Hinweisgebende werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4100 zu melden.

