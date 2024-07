Darmstadt (ots) - Am Freitag (5.7.) gegen 13:50 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter in ein Krankenhaus in der Landgraf-Georg-Straße. Der Mann, der durch einen Zeugen beschrieben wird als etwa 21 bis 30 Jahre alt und ca. 1,8 bis 1,9 Meter groß mit sehr kurzen Haaren und einer krummen Nase, trug dunkle Bekleidung. Nach ersten Ermittlungen begab sich der Unbekannte in die Büroräumlichkeiten des Krankenhauses ...

mehr