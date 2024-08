LPI-GTH: Laternenmasten entwendet

Arnstadt (ots) - In der letzten Nacht drangen unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Fürstenberg" ein. Dabei entwendeten sie das E-Bike eines 44-Jährigen im Wert von 6400 Euro, welches im Hausflur angeschlossen war. Personen, die etwas von der Tat wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der PI Arnstadt/ Ilmenau unter 03677-601124 mit Angabe der Bezugsnummer 0223641/2024. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

