LPI-GTH: E-Bike gestohlen

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - In der letzten Nacht brachen bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Andersen-Nexö-Straße ein. Dabei erbeuteten sie zwei Arzttaschen und ein EKG-Gerät im Wert von 1000 Euro. Beim Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt/ Ilmenau unter 03677-601124 mit Angabe der Bezugsnummer 0223746/2024 zu melden. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr