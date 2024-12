LPI-J: Briefkasten gesprengt

Apolda (ots) - Am Heidenberg in Apolda sind ein oder mehrere Unbekannte in ein Gartenhaus eingebrochen. Um auf das Grundstück zu gelangen, beschädigten sie mehrere Zaunteile. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

