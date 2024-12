LPI-J: Einbruch in Gartenhaus

Weimar (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden randalierten drei dunkel gekleidete, männliche Personen auf dem Theaterplatz im Bereich des Zeughauses. Sie rissen einen Holzpoller ab und stießen einen Pflanzkübel um, wodurch dieser zerbrach. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Im Anschluss entfernten sich die bislang unbekannten Täter in Richtung Erfurter Straße. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

