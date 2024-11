Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Ludwigslust: Wer kennt diese Person?

Ludwigslust (ots)

Die Kriminalpolizei Ludwigslust fahndet mit Bildern einer Überwachungskamera nach einen unbekannten Täter, der im Juni dieses Jahres unberechtigt Geld vom Konto einer Geschädigten abgehoben haben soll.

Link zu den Bildern der Überwachungskamera: https://is.gd/2J3v1e

Der Vorfall ereignete sich am Vormittag des 09.06.2024 in einem Geldinstitut in Ludwigslust, indem der Täter einer 81-jährigen Frau unbemerkt ihre EC-Karte abgenommen und damit unberechtigt 500 Euro von ihrem Konto abgehoben hat.

Nachdem umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigslust nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, wird auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin nach der Person mittels Bildern gefahndet.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person oder deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Ludwigslust (Tel. 03874-4110), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell