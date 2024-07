Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Motorradfahrer stürzt aufgrund Nässe - zweiter Biker fährt auf ++ Diebstahl eines Baggers scheitert ++ Einbruch in Gaststätte - Geldkassette mitgenommen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 01.07.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl eines Baggers scheitert

Einen auf einer Baustelle im Brandheider Weg abgestellten Mikro-Bagger eines Gartenbaubetriebs versuchten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 26.06. und 01.07.24 kurzzuschließen und dann wegzufahren. Der Versuch scheiterte, so dass ein Sachschaden von gut 6.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - geschlagen worden - Opfer (Mann mit Glatze) gesucht

Nach einer Körperverletzung in den Nachmittagsstunden des 27.06.24 in der Grapengießerstraße sucht die Polizei einen Geschädigten/das Opfer. Ein 28 Jahre alter Lüneburger war gegen 15:50 Uhr mit einem Fahrrad in der Grapengießerstraße in Richtung Salzstraße unterwegs, als dieser auf den Geschädigten traf. Dieser machten einen Spruch zum 28-Jährigen, woraufhin dieser vom Fahrrad stieg und dem Geschädigten unvermittelt einmal auf den Hinterkopf schlug. Ein Passant trennte die Männer, die beide dann verschwanden. Den 28 Jahre alten Täter, einen bereits polizeilich bekannten Lüneburger konnte die Polizei ermittelt und sucht nun den Geschädigten. Dieser wird als Person mit einer Glatze, weißes T-Shirt und Rucksack beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. -1857, entgegen.

Neetze - Motorroller weggeschoben - nicht weit gekommen

Einen auf einem Grundstück in der Bahnhofstraße abgestellten Motorroller stahlen Unbekannte in der Nacht zum 30.06.24. Die Täter schoben den Roller gut 200 Meter weit und versuchten diesen auf dem Spielplatz am Bahnhof kurzzuschließen, was jedoch misslang. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-80887-0, entgegen.

Amt Neuhaus - Einbruch in Gaststätte - Geldkassette mitgenommen

In das Gebäude einer Gaststätte/Imbiss Am Markt brachen Unbekannte im Zeitraum vom 29. auf den 30.06.24 ein. Die Täter hatten mit einem Werkzeug gewaltsam die Eingangstür öffnen können, gelangten ins Gebäude und erbeuteten eine Geldkassette mit Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Prisser - Motorradfahrer stürzt aufgrund Nässe - zweiter Biker fährt auf

Zu einer Kollision zweier Motorräder kam es in den Nachmittagsstunden des 30.06.24 auf der Bundesstraße 191 - Uelzener Straße. Ein 71 Jahre alter Fahrer eines Motorrads Harley-Davidson aus Bergisch Gladbach war gegen 15:00 Uhr aufgrund Nässe alleinbeteiligt gestürzt. Ein folgender Motorradfahrer, ein 75-Jähriger mit einer Kawasaki aus Bergisch Gladbach konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, fuhr auf und stürzte ebenfalls. Der 75-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Fensterscheibe von unbewohntem Wohnhaus eingeschlagen

Die Fensterscheibe eines unbewohnten Einfamilienhauses in der Breslauer Straße schlug ein 65-Jähriger in den Abendstunden des 30.06.24 ein. Im Anschluss betrat der verwirrte Senior gegen 20:00 Uhr das Gebäude und warf teile des Inventars vor das Haus. Eine alarmierte Polizeistreife konnten den Uelzener im Haus antreffen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

