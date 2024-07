Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Tuning-Talk mit der AG Poser" in Uelzen - ein voller Erfolg ++ Fachgespräche, Information und ein Dialog auf Augenhöhe ++ Einsicht erzeugt ++

Lüneburg (ots)

Uelzen/Lüneburg/Lüchow - NordOstNiedersachsen

Die am 28. Juni 2024 veranstaltete Präventionsveranstaltung "Tuning-Talk mit der AG Poser" auf dem Hammerstein-Parkplatz in Uelzen war ein voller Erfolg. Bereits während des Aufbaus nutzten die ersten tuning-begeisterten Besucher die Gelegenheit zu Gesprächen und Schallpegelmessungen. Die offene und entspannte Atmosphäre sprach sich schnell in der Szene herum, sodass bis zu 150 Personen gleichzeitig anwesend waren. Über die gesamte Dauer der Veranstaltung nahmen etwa 220 Interessierte am Event teil. Von 18 bis 21 Uhr boten die Polizeibeamten der AG Poser, einer Arbeitsgruppe des Polizeikommissariats und der Polizeiinspektion Uelzen, "lockere Fachgespräche" und Beratungen zu legalen Tuning-Optionen an. Besonders gefragt waren die Schallpegelmessungen: Insgesamt 72 Mal wurde die Lautstärke von Fahrzeugen gemessen. Die Beamten erklärten dabei immer wieder geduldig den Messaufbau und den Ablauf der Messungen, was auf großes Interesse stieß. "Die Möglichkeit, live zu sehen, wie sich der Schallpegel verändert, war für viele Besucher ein echtes Highlight", sagte Polizeioberkommissar Sebastian Gruner von der AG Poser. Neben den technischen Aspekten des Tunings wurden auch rechtliche Fragen besprochen. Mit 27 Fahrzeugführern (PKW und Motorrad) wurden festgestellte unzulässige Umbauten thematisiert. Die meisten zeigten sich einsichtig und nahmen die Hinweise der Polizei an. "Unser Ziel ist es, mit den Teilnehmern auf Augenhöhe zu kommunizieren und sie für die legalen Möglichkeiten des Tunings zu sensibilisieren", betonte Gruner weiter. "Wir haben viel positive Rückmeldungen erhalten und den Wunsch nach einer Fortsetzung dieses Dialogformates gehört."

Hintergrund:

Seit einiger Zeit häufen sich die Beschwerden von Anwohnern über unnötigen Lärm und Fehlverhalten überwiegend junger Verkehrsteilnehmer, die mit modifizierten Fahrzeugen durch die Straßen fahren. Besonders in den Nächten am Wochenende sind sogenannte "Auto-Poser" und verkehrswidrig agierende Motorradfahrer ein Thema, das nicht nur in Uelzen, sondern auch in Städten wie Lüchow, Dannenberg und Lüneburg für Unmut sorgt. Neben der Lärmbelästigung gab es in der Vergangenheit auch tragische Vorfälle. So endete 2022 die Fahrt zweier junger Männer mit einem hochmotorisierten Fahrzeug in Dannenberg tödlich an einem Baum. 2023 kam es zu einem tödlichen Motorradunfall in Bad Bevensen. Solche Ereignisse unterstreichen die Notwendigkeit für verstärkte Präventions- und Aufklärungsarbeit.

Die Polizei in der Region reagiert seit Jahren mit verstärkten Kontrollen und präventiven Maßnahmen auf diese Probleme. Die 2022 gegründete Arbeitsgruppe "Auto-Poser" (AG Poser) spielt hierbei eine zentrale Rolle. Neben der Durchführung von Schwerpunktkontrollen setzt die AG Poser auf aufklärende Kommunikation und den direkten Austausch mit der Tuning-Szene.

Zukunft des Formats:

Aufgrund des großen Erfolgs und der positiven Resonanz wird der Auftakt sicherlich nicht die letzte Veranstaltung in diesem Format gewesen sein. "Wir möchten den Dialog fortsetzen und die Tuning-Community weiterhin über sichere und legale Möglichkeiten informieren", kündigte Polizeikommissar Markus Linder Meier (AG Poser) an. Die Polizeiinspektion wird den Termin für die nächste Veranstaltung rechtzeitig bekanntgeben.

