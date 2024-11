Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch mitten am Tage

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch in der Zeit von 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Helenenstraße in Meiningen ein. Sie durchwühlten die Zimmer und Schränke und fanden schließlich Bargeld und andere Wertgegenstände. Den Spuren nach zu urteilen, haben die Einbrecher ihre Beute schließlich in einem Koffer, den sie ebenfalls in der Wohnung gefunden haben, verstaut und sind vom Tatort geflüchtet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch am helllichten Tage geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0300734/2024. Ein Gesamtschaden im 5-stelligen Bereich entstand.

