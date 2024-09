Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Gefährliche Körperverletzung mit einem Messer - zwei vorläufige Festnahmen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 22.09.2024, kam es am Rande einer privaten Feier in Ühlingen-Birkendorf zu einem mutmaßlichen Körperverletzungsdelikt mit einem Messer. Nach 03:00 Uhr war es dort zunächst zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen und einem 19-jährigen gekommen. Ein zur Hilfe gerufener 45 Jahre alter Angehöriger des Jüngeren soll dann mit einem Messer den 19-jährigen verletzt haben. Dieser erlitt eine leichte Stichverletzung, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurde. Die beiden anderen Beteiligten flüchteten mit einem Auto, konnten aber später in einer Gaststätte vorläufig festgenommen werden. Der 45-jährige soll mit dem Auto mutmaßlich alkoholisiert gefahren sein. Zwei unbeteiligte Gäste widersetzten sich in der Gaststätte den Anweisungen der Polizei und mussten überwältigt werden. Die Ermittlungen werden fortgeführt.

